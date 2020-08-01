Затримані у Білорусі "вагнерівці" дали свідчення
Білоруські слідчі заявили, що з 33 затриманих бойовиків "Вагнера" 30 вже дали свідчення, але їх пояснення непослідовні і суперечливі.
Джерело: керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов в ефірі каналу ОНТ
Пряма мова: "Усі затримані допитані за участю захисників. Їх свідчення непослідовні, а цілі перебування в Республіці Білорусь суперечливі. 11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 слідувало в Турецьку Республіку, 2 на Кубу, 1 – в Сирію, один взагалі не знав, куди летить. Троє свідчити відмовилися".
Деталі: Білоруські правоохоронці сумніваються в тому, що "вагнерівці" говорять правду.
У росіян дійсно були на руках квитки у Стамбул на 25 липня. Однак Агафонов зазначив, що летіти туди вони не мали наміру, а придбання квитків було лише спробою забезпечити собі алібі.
Нагадаємо: Білорусь поінформувала Україну про ситуацію навколо затримання російських бойовиків і просила перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер".
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.