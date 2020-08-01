Затримані у Білорусі "вагнерівці" дали свідчення

Білоруські слідчі заявили, що з 33 затриманих бойовиків "Вагнера" 30 вже дали свідчення, але їх пояснення непослідовні і суперечливі.

Джерело: керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов в ефірі каналу ОНТ

Пряма мова: "Усі затримані допитані за участю захисників. Їх свідчення непослідовні, а цілі перебування в Республіці Білорусь суперечливі. 11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 слідувало в Турецьку Республіку, 2 на Кубу, 1 – в Сирію, один взагалі не знав, куди летить. Троє свідчити відмовилися".

Деталі: Білоруські правоохоронці сумніваються в тому, що "вагнерівці" говорять правду.

У росіян дійсно були на руках квитки у Стамбул на 25 липня. Однак Агафонов зазначив, що летіти туди вони не мали наміру, а придбання квитків було лише спробою забезпечити собі алібі.

Нагадаємо: Білорусь поінформувала Україну про ситуацію навколо затримання російських бойовиків і просила перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

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