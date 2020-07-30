Білорусь просить перевірити бойовиків на причетність до злочинів в Україні

Білорусь поінформувала Україну про ситуацію довкола затримання російських бойовиків та просила перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

Джерело: Посольство України в Республіці Білорусь за результатами зустрічі т.в.о. керівника посольства Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм

Дослівно: "Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні".

Деталі: Також сторони обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в м. Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі і співробітництво в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.

Що було раніше: Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

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