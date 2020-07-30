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Білорусь просить перевірити бойовиків на причетність до злочинів в Україні

Четвер, 30 липня 2020, 15:45
Білорусь просить перевірити бойовиків на причетність до злочинів в Україні
Фото sputnik.by

Білорусь поінформувала Україну про ситуацію довкола затримання російських бойовиків та просила  перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

Джерело: Посольство України в Республіці Білорусь за результатами зустрічі т.в.о. керівника посольства Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм

Дослівно: "Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні".

Деталі: Також сторони обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в м. Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі і співробітництво в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.

Що було раніше: Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

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Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер". 
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаРосія
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