Білорусь просить перевірити бойовиків на причетність до злочинів в Україні
Білорусь поінформувала Україну про ситуацію довкола затримання російських бойовиків та просила перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.
Джерело: Посольство України в Республіці Білорусь за результатами зустрічі т.в.о. керівника посольства Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм
Дослівно: "Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні".
Деталі: Також сторони обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в м. Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі і співробітництво в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.
Що було раніше: Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.
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Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер".
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.