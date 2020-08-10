Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери Польщі та Литви вже засудили розгін протестів у Білорусі

Понеділок, 10 серпня 2020, 02:52
Лідери Польщі та Литви вже засудили розгін протестів у Білорусі
Фото: Наша Ніва

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа засудили силовий розгін мітингів білорусів, які не згодні із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Польське радіо

Дослівно: "Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнати та дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини та громадянина, включаючи права національних меншин та свободу слова".

Деталі: Лідери країн закликали до діалогу, назвавши його "найкращим методом забезпечення соціального розвитку та обговорення реформ та політичних дій".

Водночас, Дуда та Науседа заявили, що поважають суверенітет та незалежність Білорусі. 

Передісторія: 

  • За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати. 
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями
  • Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
  • У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингивибориПольщаЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: