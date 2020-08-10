Лідери Польщі та Литви вже засудили розгін протестів у Білорусі
Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа засудили силовий розгін мітингів білорусів, які не згодні із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Польське радіо
Дослівно: "Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнати та дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини та громадянина, включаючи права національних меншин та свободу слова".
Деталі: Лідери країн закликали до діалогу, назвавши його "найкращим методом забезпечення соціального розвитку та обговорення реформ та політичних дій".
Водночас, Дуда та Науседа заявили, що поважають суверенітет та незалежність Білорусі.
Передісторія:
- За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.
- Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
- У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.