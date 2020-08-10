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Лидеры Польши и Литвы уже осудили разгон протестов в Беларуси

Понедельник, 10 августа 2020, 02:52
Фото: Наша Нива

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Польское радио

Дословно: "Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова".

Детали: Лидеры стран призвали к диалогу, назвав его "лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".

В то же время, Дуда и Науседа заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси.

Предыстория:

  • По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
  • Сторонники Тихановскойй в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
  • Кроме того, власти препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
  • В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингивиборыПольшаЛитва


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