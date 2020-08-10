Лидеры Польши и Литвы уже осудили разгон протестов в Беларуси

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Польское радио

Дословно: "Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова".

Детали: Лидеры стран призвали к диалогу, назвав его "лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".

В то же время, Дуда и Науседа заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси.

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