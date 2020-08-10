Лидеры Польши и Литвы уже осудили разгон протестов в Беларуси
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Польское радио
Дословно: "Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова".
Детали: Лидеры стран призвали к диалогу, назвав его "лучшим методом обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".
В то же время, Дуда и Науседа заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси.
Предыстория:
- По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
- Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
- В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.