У Білорусі визнали використання спецзасобів проти мітингарів
Понеділок, 10 серпня 2020, 05:00
Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило використання світло-шумових гранат та спеціальної техніки для розгону протестувальників.
Джерело: речниця МВС Ольга Чемоданова для ТАСС
Деталі: За словами речниці, правоохоронці були змушені застосувати спецзасоби проти учасників заворушень.
Чемоданова також підтвердила, що є затримані, проте не назвала їх кількість. "Ситуація у місті (Мінську) контрольована", – сказала представниця МВС.
Передісторія:
- За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.
- Прихильники Тихановськиї у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.
- Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
- У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.
Українська правда