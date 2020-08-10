У Білорусі визнали використання спецзасобів проти мітингарів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило використання світло-шумових гранат та спеціальної техніки для розгону протестувальників.

Джерело: речниця МВС Ольга Чемоданова для ТАСС

Деталі: За словами речниці, правоохоронці були змушені застосувати спецзасоби проти учасників заворушень.

Чемоданова також підтвердила, що є затримані, проте не назвала їх кількість. "Ситуація у місті (Мінську) контрольована", – сказала представниця МВС.

фото: Belsat

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