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У Білорусі визнали використання спецзасобів проти мітингарів

Понеділок, 10 серпня 2020, 05:00

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило використання світло-шумових гранат та спеціальної техніки для розгону протестувальників.

Джерело: речниця МВС Ольга Чемоданова для ТАСС

Деталі: За словами речниці, правоохоронці були змушені застосувати спецзасоби проти учасників заворушень.

 

Чемоданова також підтвердила, що є затримані, проте не назвала їх кількість. "Ситуація у місті (Мінську) контрольована", – сказала представниця МВС.

 
фото: Belsat
 

Передісторія: 

  • За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати. 
  • Прихильники Тихановськиї у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями
  • Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
  • У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.

Українська правда
Теми: Білорусьвибориполіціямітинги


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