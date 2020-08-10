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В Беларуси признали использование спецсредств против митингующих

Понедельник, 10 августа 2020, 05:00

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование свето-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.

Источник: пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для ТАСС

Детали: По словам пресс-секретаря, правоохранители были вынуждены применить спецсредства против участников беспорядков.

 

Чемоданова также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество. "Ситуация в городе (Минск) контролируемая", – сказала представительница МВД.

 
Фото: belsat
 

Предыстория:

  • По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
  • Сторонники Тихановскойй в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
  • Кроме того, власти препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
  • В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.

Украинская правда
Темы: Беларусьвиборыполициямитинги


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