В Беларуси признали использование спецсредств против митингующих

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование свето-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.

Источник: пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для ТАСС

Детали: По словам пресс-секретаря, правоохранители были вынуждены применить спецсредства против участников беспорядков.

Чемоданова также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество. "Ситуация в городе (Минск) контролируемая", – сказала представительница МВД.

Фото: belsat

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