В Беларуси признали использование спецсредств против митингующих
Понедельник, 10 августа 2020, 05:00
Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование свето-шумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.
Источник: пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова для ТАСС
Детали: По словам пресс-секретаря, правоохранители были вынуждены применить спецсредства против участников беспорядков.
Чемоданова также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество. "Ситуация в городе (Минск) контролируемая", – сказала представительница МВД.
Предыстория:
- По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
- Сторонники Тихановскойй в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
- Кроме того, власти препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
- В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.
Украинская правда