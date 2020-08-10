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ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:12
ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА в Телеграм

Деталі: ЦВК оголосила такі цифри:

Олександр Лукашенко - 80,08%;

Світлана Тихановська - 10,09%;

Анна Канопацька - 1,68%;

Андрій Дмитрієв - 1,21%;

Сергій Черечнь - 1,15%;

Проти всіх - 4,6%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоЦВК
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