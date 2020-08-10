Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:12

Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА в Телеграм

Деталі: ЦВК оголосила такі цифри:

Олександр Лукашенко - 80,08%;

Світлана Тихановська - 10,09%;

Анна Канопацька - 1,68%;

Андрій Дмитрієв - 1,21%;

Сергій Черечнь - 1,15%;

Проти всіх - 4,6%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоЦВК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

відео Одна людина загинула під час протестів у Мінську – правозахисник

Усі новини...
Білорусь
Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі
Нардепи запропонують Раді не визнавати легітимність виборів у Білорусі
На Білоруському метзаводі страйкують робітники, є затримані – ЗМІ
Останні новини
17:02
Німеччина обурена погрозами санкцій з боку США через "Північний потік-2"
17:00
Ціна експорту "Газпрому" продовжила падіння нижче рівня рентабельності
16:59
Мінкульт витратить мільйон на ролик про боротьбу Нацгвардії з COVID-19
16:49
Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК Білорусі
16:48
З початку карантину безробітних стало більше на 400 тисяч – Держцентр зайнятості
16:28
фото На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга
16:20
Школи у "червоній зоні" закриватимуть на двотижневий карантин – Шмигаль
16:17
Польща оновила перелік категорій осіб, яким не потрібен карантин після в'їзду
16:12
ЦВК Білорусі оновила результати виборів
16:11
АМКУ не має законних підстав відмовити в купівлі акцій "Мотор Січ" – DCH
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!