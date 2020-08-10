Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.

Источник: ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

Дословно: "Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы".

Детали: Сообщается, что она требует признать недействительными результаты выборов.

Оппонент Лукашенко также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

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Напомним: