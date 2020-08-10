Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси
Понедельник, 10 августа 2020, 16:49
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.
Источник: ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси
Дословно: "Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы".
Детали: Сообщается, что она требует признать недействительными результаты выборов.
Оппонент Лукашенко также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.
Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
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Напомним:
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
- Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
- Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.