Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси

Понедельник, 10 августа 2020, 16:49

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.

Источник: ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси

Дословно: "Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы".

Детали: Сообщается, что она требует признать недействительными результаты выборов. 

Оппонент Лукашенко также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

Темы: БеларусьвиборыЛукашенкоЦИК


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК Беларуси обновил результаты выборов

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

Все новости...
Беларусь
ЦИК Беларуси обновил результаты выборов
Нардепы предложат Раде не признавать легитимность выборов в Беларуси
На Белорусском метзаводе бастуют рабочие, есть задержанные – СМИ
Последние новости
17:39
В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
17:30
Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве
17:28
В июле инфляция в годовом измерении осталась на уровне 2,4%
17:02
Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за "Северного потока-2"
17:00
Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности
16:59
Минкульт потратит миллион на ролик о борьбе Нацгвардии с COVID-19
16:49
Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси
16:48
С начала карантина безработных стало больше на 400 тысяч – Госцентр занятости
16:28
фотоНа Киевщине нашли убитой 12-летнюю девочку: подозревают несовершеннолетнего друга
16:20
Школы в "красной зоне" закрывать на двухнедельный карантин - Шмыгаль
Все новости...