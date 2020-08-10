Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві

У Києві на виборах президента Білорусі найбільше голосів підтримки отримала Світлана Тихановска, чинний президент Олександр Лукашенко – на другому місці.

Джерело: Facebook-сторінка Паліни Бродік, "Ґрати"

Пряма мова: "Тільки що була у посольстві. Протоколу як не було на вході, так і немає. Зате є всередині, куди мене люб'язно пустили, заборонивши фотографувати і робити нотатки ручкою. Зараз не будемо давати оцінку формі ознайомлення, відразу до справи.

Отже:

Дмитрієв -1

Канопацкая - 3

Лукашенко - 169

Тихановська - 213

Черечень - 1

Проти всіх – 16".

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Деталі: Бродік додала, що результати голосування в Києві заборонив показувати посол.

У посольстві Білорусі в Києві розташована дільнична комісія №122.

Відзначається, що результати голосування були розміщені на бланку підсумкового протоколу без необхідних підписів.

У посольство побачити результати допустили лише двох громадян Білорусі, які взяли участь у голосуванні. Фотографувати протокол їм не дозволили.

За інформацією Бродік, всього в посольстві зареєструвалося 522 виборця, 403 з них проголосували, але 126 - достроково.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

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