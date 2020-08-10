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Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:30
Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві

У Києві на виборах президента Білорусі найбільше голосів підтримки отримала Світлана Тихановска, чинний президент Олександр Лукашенко – на другому місці.

Джерело: Facebook-сторінка Паліни Бродік, "Ґрати"

Пряма мова: "Тільки що була у посольстві. Протоколу як не було на вході, так і немає. Зате є всередині, куди мене люб'язно пустили, заборонивши фотографувати і робити нотатки ручкою. Зараз не будемо давати оцінку формі ознайомлення, відразу до справи.

Отже:

  • Дмитрієв -1
  • Канопацкая - 3
  • Лукашенко - 169
  • Тихановська - 213
  • Черечень - 1
  • Проти всіх – 16".
 
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Деталі: Бродік додала, що результати голосування в Києві заборонив показувати посол.  

У посольстві Білорусі в Києві розташована дільнична комісія №122.

Відзначається, що результати голосування були розміщені на бланку підсумкового протоколу без необхідних підписів.

У посольство побачити результати допустили лише двох громадян Білорусі, які взяли участь у голосуванні. Фотографувати протокол їм не дозволили.

За інформацією Бродік, всього в посольстві зареєструвалося 522 виборця, 403 з них проголосували, але 126 - достроково.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

Українська правда
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