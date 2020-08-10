Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві

Понеділок, 10 серпня 2020, 17:30

У Києві на виборах президента Білорусі найбільше голосів підтримки отримала Світлана Тихановска, чинний президент Олександр Лукашенко – на другому місці.

Джерело: Facebook-сторінка Паліни Бродік, "Ґрати"

Пряма мова: "Тільки що була у посольстві. Протоколу як не було на вході, так і немає. Зате є всередині, куди мене люб'язно пустили, заборонивши фотографувати і робити нотатки ручкою. Зараз не будемо давати оцінку формі ознайомлення, відразу до справи.

Отже:

  • Дмитрієв -1
  • Канопацкая - 3
  • Лукашенко - 169
  • Тихановська - 213
  • Черечень - 1
  • Проти всіх – 16".
 
натисніть, щоб збільшити зображення

Деталі: Бродік додала, що результати голосування в Києві заборонив показувати посол.  

У посольстві Білорусі в Києві розташована дільнична комісія №122.

Відзначається, що результати голосування були розміщені на бланку підсумкового протоколу без необхідних підписів.

У посольство побачити результати допустили лише двох громадян Білорусі, які взяли участь у голосуванні. Фотографувати протокол їм не дозволили.

За інформацією Бродік, всього в посольстві зареєструвалося 522 виборця, 403 з них проголосували, але 126 - достроково.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

Усі новини...
Останні новини
18:45
Росіяни повідомляють, що провели прісну воду в Сімферополь
18:28
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 236 нових кредитів
18:23
ПАРЄ про вибори в Білорусі: ні чесні, ні справедливі
18:07
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
18:03
Президент УАФ Павелко захворів на COVID-19
17:50
фотоApple поскаржилося на стартап через логотип у вигляді груші
17:42
У МОЗ оновили перелік "зелених" та "червоних" країн
17:39
В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак
17:30
Правозахисниця показала, як голосували за президента Білорусі у Києві
17:28
У липні інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 2,4%
Усі новини...