Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве

Понедельник, 10 августа 2020, 17:30

В Киеве на выборах президента Беларуси больше всего голосов поддержки получила Светлана Тихановская, действующий президент Александр Лукашенко - на втором месте.

Источник: Facebook-страница Палины Бродик, "Грати"

Прямая речь: "Только что была в посольстве. Протокола как не было на входе, так и нет. Зато есть внутри, куда меня любезно пустили, запретив фотографировать и делать заметки ручкой. Сейчас не будем давать оценку форме ознакомления, сразу к делу.

Итак:

  • Дмитриев -1
  • Канопацкая - 3
  • Лукашенко - 169
  • Тихановская - 213
  • Черечень - 1
  • Против всех - 16".
 

Детали: Бродик добавила, что результаты голосования в Киеве запретил показывать посол.

В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122.

Отмечается, что результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.

В посольство увидеть результаты допустили только двух граждан Беларуси, которые приняли участие в голосовании. Одна из них Бродик. Фотографировать протокол им не разрешили.

По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК Беларуси обновил результаты выборов

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

Все новости...
Последние новости
17:39
В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
17:30
Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве
17:28
В июле инфляция в годовом измерении осталась на уровне 2,4%
17:02
Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за "Северного потока-2"
17:00
Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности
16:59
Минкульт потратит миллион на ролик о борьбе Нацгвардии с COVID-19
16:49
Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси
16:48
С начала карантина безработных стало больше на 400 тысяч – Госцентр занятости
16:28
фотоНа Киевщине нашли убитой 12-летнюю девочку: подозревают несовершеннолетнего друга
16:20
Школы в "красной зоне" закрывать на двухнедельный карантин - Шмыгаль
Все новости...