Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве
В Киеве на выборах президента Беларуси больше всего голосов поддержки получила Светлана Тихановская, действующий президент Александр Лукашенко - на втором месте.
Источник: Facebook-страница Палины Бродик, "Ґрати"
Прямая речь: "Только что была в посольстве. Протокола как не было на входе, так и нет. Зато есть внутри, куда меня любезно пустили, запретив фотографировать и делать заметки ручкой. Сейчас не будем давать оценку форме ознакомления, сразу к делу.
Итак:
- Дмитриев -1
- Канопацкая - 3
- Лукашенко - 169
- Тихановская - 213
- Черечень - 1
- Против всех - 16".
Детали: Бродик добавила, что результаты голосования в Киеве запретил показывать посол.
В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122.
Отмечается, что результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.
В посольство увидеть результаты допустили только двух граждан Беларуси, которые приняли участие в голосовании. Одна из них Бродик. Фотографировать протокол им не разрешили.
По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно.
Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
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Напомним:
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
- Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
- Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.