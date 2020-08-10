Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве
В Киеве на выборах президента Беларуси больше всего голосов поддержки получила Светлана Тихановская, действующий президент Александр Лукашенко - на втором месте.
Источник: Facebook-страница Палины Бродик, "Грати"
Прямая речь: "Только что была в посольстве. Протокола как не было на входе, так и нет. Зато есть внутри, куда меня любезно пустили, запретив фотографировать и делать заметки ручкой. Сейчас не будем давать оценку форме ознакомления, сразу к делу.
Итак:
- Дмитриев -1
- Канопацкая - 3
- Лукашенко - 169
- Тихановская - 213
- Черечень - 1
- Против всех - 16".
Детали: Бродик добавила, что результаты голосования в Киеве запретил показывать посол.
В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122.
Отмечается, что результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.
В посольство увидеть результаты допустили только двух граждан Беларуси, которые приняли участие в голосовании. Одна из них Бродик. Фотографировать протокол им не разрешили.
По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно.