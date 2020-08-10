Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве

В Киеве на выборах президента Беларуси больше всего голосов поддержки получила Светлана Тихановская, действующий президент Александр Лукашенко - на втором месте.

Источник: Facebook-страница Палины Бродик, "Ґрати"

Прямая речь: "Только что была в посольстве. Протокола как не было на входе, так и нет. Зато есть внутри, куда меня любезно пустили, запретив фотографировать и делать заметки ручкой. Сейчас не будем давать оценку форме ознакомления, сразу к делу.

Итак:

Дмитриев -1

Канопацкая - 3

Лукашенко - 169

Тихановская - 213

Черечень - 1

Против всех - 16".

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Детали: Бродик добавила, что результаты голосования в Киеве запретил показывать посол.

В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122.

Отмечается, что результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.

В посольство увидеть результаты допустили только двух граждан Беларуси, которые приняли участие в голосовании. Одна из них Бродик. Фотографировать протокол им не разрешили.

По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно.

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

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Напомним: