На Тихановську готували замах – КДБ Білорусі

Голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах.

Джерело: Белта

Деталі: За словами Вакульчика, "з так званого об'єднаного штабу була отримана інформація, що вони побоюються провокації та замаху на життя Тихановської". Буквально перед цим МВС по лінії боротьби з екстремізмом перехопив повідомлення, що "потрібна сакральна жертва".

Пряма мова Вакульчика: "Відправник вже встановлений і найближчим часом буде затриманий. З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Слід зазначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації. Згідно з дорученням глави держави мною було ухвалене рішення про виділення 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу. Вони намагалися не привертати уваги, але їх присутність була очевидною".

Деталі: Президент Білорусі Олександр Лукашенко також розповідав про цю ситуацію. Він повідомив, що, як тільки дізнався про замах, одразу направив до штабу кандидатки охорону.

Пряма мова Лукашенка: "Їх зібрали в одному офісі, плюс ще якихось опозиційних журналістів - всього близько 60 осіб. Ми від них же отримали інформацію, хтось там з головою дружить, що навколо зібрався натовп. Гостра ситуація, і від них хтось попросив, щоб влада їх захистила.

Я доручив КДБ негайно найсильніших військовослужбовців направити і негласно взяти під контроль цей офіс, щоб, не дай Бог, не вбили когось: потрібна була сакральна жертва. Але пощастило, що з їхнього штабу зателефонували нашим хлопцям в міліцію і попросили захисту. Ми їх захищали всю ніч і досі контролюємо ситуацію".

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

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