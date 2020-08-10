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На Тихановскую готовилось покушение – КГБ Беларуси

Понедельник, 10 августа 2020, 19:51
На Тихановскую готовилось покушение – КГБ Беларуси

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение.

Источник: Белта

Детали: По словам Вакульчика, "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской". Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение, что "нужна сакральная жертва".

Прямая речь Вакульчика: "Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко также рассказывал об этой ситуации.

Прямая речь Лукашенко: "Их собрали в одном офисе, плюс еще каких-то оппозиционных журналистов - всего около 60 человек. Мы от них же получили информацию, кто-то там с головой дружит, что вокруг собралась толпа. Острая ситуация, и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила.

Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай Бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва. Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиты. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию".

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

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