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У центрі Мінська знову закрили метро, стягнено спецтехніку й міліцію

Понеділок, 10 серпня 2020, 20:49

У понеділок ввечері, коли в Білорусі очікуються нові акції протесту, у центрі Мінська закрили кілька станцій метро, стягнені сили правоохоронців та спецтехніка.

Про це повдіомляє "Європейська правда" з посиланням на низку білоруських ЗМІ.

За даними TUT.by, закрили на вхід і вихід 6 станцій метро. Це зроблено "з метою забезпечення безпеки пасажирів". Потяги проходять станції без зупинки.

На під'їздах з усіх напрямків до стели "Мінськ - місто-герой" стоять автозаки, автобуси, мікроавтобуси з бійцями в повній екіпіровці.

У перехожих перевіряють документи. Майданчик навколо стели обгородили, до неї можна пройти тільки після огляду.

Ще від ранку в центрі міста закриті всі парковки: як платні, так і безкоштовні, повідомляє Белсат. Біля цирку на вулиці Купали розміщені 2 броньованих автомобілі, спецтехніка і кілька пожежних МАЗів.

З "технічних" причин закрилися два торгові центри. На площі Незалежності багато міліції, але людей туди поки пропускають. На проспекті Переможців і в районі площі Перемоги чергують машини ДАІ.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.



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