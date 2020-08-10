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В центре Минска снова закрыли метро, стянутая спецтехника и милиция

Понедельник, 10 августа 2020, 20:49

В понедельник вечером, когда в Беларуси ожидаются новые акции протеста, в центре Минска закрыли несколько станций метро, стянуты силы правоохранителей и спецтехника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ряд белорусских СМИ.

По данным TUT.by, закрыто на вход и выход 6 станций метро. Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда проходят станции без остановки.

На подъездах со всех направлений к стеле "Минск - город-герой" стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами в полной экипировке.

У прохожих проверяют документы. Площадь вокруг стелы огородили, к ней можно пройти только после осмотра.

Еще с утра в центре города закрыты все парковки: как платные, так и бесплатные, сообщает Белсат. Возле цирка на улице Купалы размещены 2 бронированных автомобиля, спецтехника и несколько пожарных МАЗов.

По "техническим" причинам закрылись два торговых центра. На площади Независимости много милиции, но людей туда пока пропускают. На проспекте Победителей и в районе площади Победы дежурят машины ГАИ.

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.



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