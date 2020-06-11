Богдан відповів Зеленському: Ви перетворили владу в країні на посміховисько
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський "проміняв мрії про щасливу країну на дешеві забаганки непрофесіоналів, які ним маніпулюють".
Джерело: Богдан у Facebook
Деталі: Так Богдан публічно відреагував на інтерв’ю Зеленського "Українській правді". Юрист вказує, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись", зазначає, що є носієм "чутливої" для Зеленського інформації, але натякає, що зберігатиме мовчанку.
Пряма мова: "Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого).
Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною.
Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько.
Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей які Вами маніпулюють".
Що передувало: В інтерв'ю "Українській правді" президент Володимир Зеленський розповів, що з самого початку в нього була ідея зробити з Богдана генерального прокурора, але згодом він помітив, що голову Офісу президента влада псує, робить конфліктним. Тому врешті-решт Зеленський звільнив Богдана з ОП і перестав з ним спілкуватися.
Передісторія:
- 21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації свого радника з юридичних питань та юриста олігарха Ігоря Коломойського - Андрія Богдана.
- Для багатьох зовнішних спостерігачів це стало несподіванкою, оскільки призначення відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення, оскільки в команді нового президента Богдан мав найбільше політичного досвіду. Богдан був близьким товаришем Зеленського і переконував, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його особиста заслуга.
- Зеленський звільнив Богдана з посади глави Офісу президента 11 лютого 2020 року. Подейкували, що до цього доклав руку новий фаворит президента Андрій Єрмак. Саме він замінив на посаді Богдана.
- Богдан заявив, що повертається до адвокатури. Час від часу він троллить президента і його команду в своєму Facebook.
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