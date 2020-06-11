Богдан відповів Зеленському: Ви перетворили владу в країні на посміховисько

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський "проміняв мрії про щасливу країну на дешеві забаганки непрофесіоналів, які ним маніпулюють".

Джерело: Богдан у Facebook

Деталі: Так Богдан публічно відреагував на інтерв’ю Зеленського "Українській правді". Юрист вказує, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись", зазначає, що є носієм "чутливої" для Зеленського інформації, але натякає, що зберігатиме мовчанку.

Пряма мова: "Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого).

Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною.

Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько.

Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей які Вами маніпулюють".

Що передувало: В інтерв'ю "Українській правді" президент Володимир Зеленський розповів, що з самого початку в нього була ідея зробити з Богдана генерального прокурора, але згодом він помітив, що голову Офісу президента влада псує, робить конфліктним. Тому врешті-решт Зеленський звільнив Богдана з ОП і перестав з ним спілкуватися.

Передісторія:

21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації свого радника з юридичних питань та юриста олігарха Ігоря Коломойського - Андрія Богдана.

Для багатьох зовнішних спостерігачів це стало несподіванкою, оскільки призначення відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення, оскільки в команді нового президента Богдан мав найбільше політичного досвіду. Богдан був близьким товаришем Зеленського і переконував, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його особиста заслуга.

Зеленський звільнив Богдана з посади глави Офісу президента 11 лютого 2020 року. Подейкували, що до цього доклав руку новий фаворит президента Андрій Єрмак. Саме він замінив на посаді Богдана.

Богдан заявив, що повертається до адвокатури. Час від часу він троллить президента і його команду в своєму Facebook.

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