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Богдан відповів Зеленському: Ви перетворили владу в країні на посміховисько

Четвер, 11 червня 2020, 17:22
Богдан відповів Зеленському: Ви перетворили владу в країні на посміховисько

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський "проміняв мрії про щасливу країну на дешеві забаганки непрофесіоналів, які ним маніпулюють".

Джерело: Богдан у Facebook

Деталі: Так Богдан публічно відреагував на інтерв’ю Зеленського "Українській правді".  Юрист вказує, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись", зазначає, що є носієм "чутливої" для Зеленського інформації, але натякає, що зберігатиме мовчанку.

Пряма мова: "Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого).

Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною.

Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько.

Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей які Вами маніпулюють".

Що передувало: В інтерв'ю "Українській правді" президент Володимир Зеленський розповів, що з самого початку в нього була ідея зробити з Богдана генерального прокурора, але згодом він помітив, що голову Офісу президента влада псує, робить конфліктним. Тому врешті-решт Зеленський звільнив Богдана з ОП і перестав з ним спілкуватися.

Передісторія:

  • 21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації свого радника з юридичних питань та юриста олігарха Ігоря Коломойського - Андрія Богдана.
  • Для багатьох зовнішних спостерігачів це стало несподіванкою, оскільки призначення відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення, оскільки в команді нового президента Богдан мав найбільше політичного досвіду. Богдан був близьким товаришем Зеленського і переконував, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його особиста заслуга.
  • Зеленський звільнив Богдана з посади глави Офісу президента 11 лютого 2020 року. Подейкували, що до цього доклав руку новий фаворит президента Андрій Єрмак. Саме він замінив на посаді Богдана.
  • Богдан заявив, що повертається до адвокатури. Час від часу він троллить президента і його команду в своєму Facebook.

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Українська правда

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Теми: БогданЗеленський
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