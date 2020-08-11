Криклій: За підйом танкера "Delfi" заплатить приватна компанія

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що розпочалися підготовчі роботи для підйому затонулого танкера "Delfi", і що за них заплатить приватна компанія.

Джерело: пост Криклія у Facebook

Пряма мова: "Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Важко не погодитись з такою пропозицією.

І вже 10 серпня був підписаний трьохсторонній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції".

Деталі: За словами Криклія, роботи з судопідйому виконуватиме "Краншип", а "Бруклін-Київ" їх профінансує.

Він також додав, що підготовчі роботи включають: видалення піску з приміщень судна, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення викренювання на лівий борт, а також низку заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин із танків судна тощо.

Передісторія: