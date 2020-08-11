Криклій: За підйом танкера "Delfi" заплатить приватна компанія
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що розпочалися підготовчі роботи для підйому затонулого танкера "Delfi", і що за них заплатить приватна компанія.
Джерело: пост Криклія у Facebook
Пряма мова: "Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Важко не погодитись з такою пропозицією.
І вже 10 серпня був підписаний трьохсторонній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції".
Деталі: За словами Криклія, роботи з судопідйому виконуватиме "Краншип", а "Бруклін-Київ" їх профінансує.
Він також додав, що підготовчі роботи включають: видалення піску з приміщень судна, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення викренювання на лівий борт, а також низку заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин із танків судна тощо.
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Delfi", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
- Вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi". Але дві спроби підняти танкер – 18 липня та 25 липня – закінчилися обривами тросів.