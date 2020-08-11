Криклий: За подъем танкера "Delfi" заплатит частная компания

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что начались подготовительные работы для подъема затонувшего танкера "Delfi", и что за них заплатит частная компания.

Источник: пост Криклия в Facebook

Прямая речь: "Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. Трудно не согласиться с таким предложением.

И уже 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции".

Детали: По словам Криклия, работы по судоподъему будет выполнять "Краншип", а "Бруклин-Киев" их профинансирует.

Он также добавил, что подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения выравнивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию и удалению загрязняющих веществ с танков судна и тому подобное.

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