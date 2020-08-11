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Криклий: За подъем танкера "Delfi" заплатит частная компания

Вторник, 11 августа 2020, 12:46
Криклий: За подъем танкера Delfi заплатит частная компания
Фото: Думская

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что начались подготовительные работы для подъема затонувшего танкера "Delfi", и что за них заплатит частная компания.

Источник: пост Криклия в Facebook

Прямая речь: "Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств. Трудно не согласиться с таким предложением.

И уже 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции".

Детали: По словам Криклия, работы по судоподъему будет выполнять "Краншип", а "Бруклин-Киев" их профинансирует.

Он также добавил, что подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения выравнивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию и удалению загрязняющих веществ с танков судна и тому подобное.

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Delfi", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi". Но две попытки поднять танкер – 18 июля и 25 июля – закончились обрывом троса.

Темы: Одессачрезвычайное происшествиеМининфраструктуры
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