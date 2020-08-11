Державне ЗМІ Білорусі показало затриманих на мітингах "провокаторів з Росії"
У Білорусі державне видання опублікувало відео із нібито затриманими напередодні особами, які заявляють, що приїхали з Росії.
Джерело: білоруське держвидання "БЕЛТА"
Деталі: На відео затримані чоловіки розповідають, що приїхали до Білорусі з Росії з туристичною метою. Один з них зокрема сказав, що приїхав на відпочинок у санаторій "Журавушка".
Ще один чоловік на відео розповів, що мав судимості.
Що було раніше: Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що під час мітингів у країні в ніч з 10 на 11 серпня затримали понад 2 тисячі осіб.
10 серпня повідомлялося, що у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти якого направлені мітинги у країні, заявляв, що серед затриманих багато "п'яних, обкурених та людей з наркотиками".
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Нагадаємо:
- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.