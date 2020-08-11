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Государственное СМИ Беларуси показало задержанных на митингах "провокаторов из России"

Вторник, 11 августа 2020, 16:13
Государственное СМИ Беларуси показало задержанных на митингах провокаторов из России

В Беларуси государственное издание опубликовало видео с якобы задержанными накануне мужчинами, которые заявляют, что приехали из России.

Источник: белорусское государственное издание "БЕЛТА"

Детали: На видео задержанные мужчины рассказывают, что приехали в Беларусь из России с туристической целью. Один из них в частности сказал, что приехал на отдых в санаторий "Журавушка".

Еще один мужчина на видео рассказал, что имел ранее судимости.

Что было раньше: 10 августа сообщалось, что в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что во время митингов в стране в ночь с 10 на 11 августа задержали более 2 тысяч человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого направлены митинги в стране, заявлял, что среди задержанных много "пьяных, обкуренных и людей с наркотиками".

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.

Темы: БеларусьмитингиарестРосcияЛукашенко
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