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Государственное СМИ Беларуси показало задержанных на митингах "провокаторов из России"

Вторник, 11 августа 2020, 16:13

В Беларуси государственное издание опубликовало видео с якобы задержанными накануне мужчинами, которые заявляют, что приехали из России.

Источник: белорусское государственное издание "БЕЛТА"

Детали: На видео задержанные мужчины рассказывают, что приехали в Беларусь из России с туристической целью. Один из них в частности сказал, что приехал на отдых в санаторий "Журавушка".

Еще один мужчина на видео рассказал, что имел ранее судимости.

Темы: БеларусьмитингиарестРосcияЛукашенко


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