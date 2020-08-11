Государственное СМИ Беларуси показало задержанных на митингах "провокаторов из России"

В Беларуси государственное издание опубликовало видео с якобы задержанными накануне мужчинами, которые заявляют, что приехали из России.

Источник: белорусское государственное издание "БЕЛТА"

Детали: На видео задержанные мужчины рассказывают, что приехали в Беларусь из России с туристической целью. Один из них в частности сказал, что приехал на отдых в санаторий "Журавушка".

Еще один мужчина на видео рассказал, что имел ранее судимости.