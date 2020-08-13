Білоруська та українська письменниця Світлана Алексієвич, лауреат Нобелівської премії з літератури відреагувала на протести в Білорусі.

Джерело: Алексієвич в інтерв'ю для Білоруської службі Радіо Свобода

Пряма мова: "На мій погляд, влада оголосила війну своєму народу. Я бачу, наскільки радикалізується суспільство. Те, як веде себе ОМОН.. ніхто з нас навіть уявити собі не міг подібного. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але у нас стріляють в машину, де маленька дитина, і все в крові, вагітну жінку б'ють, затриманих душать колінами - це те, проти чого повстало чорне населення Америки.

Людей хапають на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі і води. І найголовніше - люди абсолютно мирні. Сьогодні [на акцію протесту] вийшов ланцюжок жінок, які просили: ми хочемо знати правду про вибори, не вбивайте наших чоловіків. Вони несли квіти, молилися біля Вічного вогню. А коли почали розходитися, на них напав ОМОН. Я навіть не кажу про те, що відбувається вночі. Це просто військові дії.

— А що б ви хотіли сказати Олександру Лукашенко?

Я хотіла б сказати те ж, що красиво сказала журналістка Світлана Калінкіна: "Іди красиво! .."Але вже не вийде, вже кров [пролилася]. Забирайся, поки не пізно, поки ти кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові".

Нагадаємо:

Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.

Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.

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