Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруська письменниця українського походження Алексієвич: “Лукашенко, забирайся, поки не пізно”

Четвер, 13 серпня 2020, 02:22
Білоруська письменниця українського походження Алексієвич: “Лукашенко, забирайся, поки не пізно”

Білоруська та українська письменниця Світлана Алексієвич, лауреат Нобелівської премії з літератури відреагувала на протести в Білорусі.

Джерело: Алексієвич в інтерв'ю для Білоруської службі Радіо Свобода

Пряма мова: "На мій погляд, влада оголосила війну своєму народу. Я бачу, наскільки радикалізується суспільство. Те, як веде себе ОМОН.. ніхто з нас навіть уявити собі не міг подібного. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але у нас стріляють в машину, де маленька дитина, і все в крові, вагітну жінку б'ють, затриманих душать колінами - це те, проти чого повстало чорне населення Америки.

Людей хапають на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі і води. І найголовніше - люди абсолютно мирні. Сьогодні [на акцію протесту] вийшов ланцюжок жінок, які просили: ми хочемо знати правду про вибори, не вбивайте наших чоловіків. Вони несли квіти, молилися біля Вічного вогню. А коли почали розходитися, на них напав ОМОН. Я навіть не кажу про те, що відбувається вночі. Це просто військові дії.

— А що б ви хотіли сказати Олександру Лукашенко?

Я хотіла б сказати те ж, що красиво сказала журналістка Світлана Калінкіна: "Іди красиво! .."Але вже не вийде, вже кров [пролилася]. Забирайся, поки не пізно, поки ти кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові".

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані. 
  • Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. 

Читайте також"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: