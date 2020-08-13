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Белорусская писательница украинского происхождения Алексиевич: «Лукашенко, уйди, пока не поздно"

Четверг, 13 августа 2020, 02:22

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года отреагировала на протесты в стране.

Источник: Алексиевич в интервью Белорусской службе Радио Свобода

Прямая речь: На мой взгляд, власть объявила войну своему народу. Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН... никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все в крови, беременную женщину избивают, задержанных душат коленями – это то, против чего восстало чёрное население Америки.

Людей хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня [на акцию протеста] вышла цепочка женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...

А что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?

– ...Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови".

Напомним:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

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Білоруська письменниця українського походження Алексієвич: "Лукашенко, піди, поки не пізно"

Темы: Беларусьвиборы


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