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Вибори в Білорусі: виборці прислали інтернет-платформі "Голос" 450 тисяч копій своїх бюлетенів

Четвер, 13 серпня 2020, 04:41

Білоруси надіслали інтернет-платформі "Голос" 450 тисяч фото своїх заповнених виборчих бюлетенів.

Джерело: "Голос" в Facebook

Деталі: Станом на 14:00 12 серпня, інтернет-платформі для чесного підрахунку результатів виборів, яку створили в об'єднаному штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихоновської, виборці вже відправили 450 тисяч фото своїх бюлетенів. Всього в ініціативі беруть участь 1 235 307 осіб.

Дослівно: "Більш 120 тисяч сфотографованих бюлетенів прийшло тільки за сьогоднішній ранок. Коли країні повернули інтернет.

Прямо зараз команда платформи "Голос" разом з ініціативами "Чесні люди" і "Зубр" обробляє інформацію. Ми зіставляємо дані підсумкових протоколів з кількістю фотографій від виборців по конкретним виборчим дільницям.Фальсифікацій дуже багато. 

Незабаром ми дамо детальний звіт. А також опублікуємо на карті конкретні виборчі дільниці, де людей обдурили і де їх вибір вкрали".

Довідка: За офіційною інформацією ЦВК Білорусі, на шостих президентських виборах за кандидата Світлану Тихановську проголосували 10.09% виборців або 580 494 білоруса. Чинного президента країни Олександра Лукашенко нібито підтримали 4 605 408 громадян це 80.08% виборців, які взяли участь у голосуванні. Всього на цих виборах право голосу мали 6 844 932 громадянина Республіки Білорусь.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані. 
  • Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. 

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Микола Донєв, УП
Теми: БілорусьЛукашенковиборицензураТихановська


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