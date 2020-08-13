Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Беларуси: избиратели прислали интернет-платформа "Голос" 450 тысяч копий своих бюллетеней

Четверг, 13 августа 2020, 04:41
Выборы в Беларуси: избиратели прислали интернет-платформа Голос 450 тысяч копий своих бюллетеней

Белорусы прислали интернет-платформа "Голос" 450 тысяч фото своих заполненных избирательных бюллетеней. 

Источник: "Голос" в Facebook

Детали: По состоянию на 14:00 12 августа, интернет-платформе для честного подсчета результатов выборов, которую создали в объединенном штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихоновской, избиратели уже отправили 450 тысяч фото своих бюллетеней. Всего в инициативе участвуют 1 235 307 человек.

Дословно: "Более 120 тысяч сфотографированных бюллетеней пришло только за сегодняшнее утро. Когда стране вернули интернет.

Прямо сейчас команда платформы "Голос" вместе с инициативами "Честные люди" и "Зубр" обрабатывает информацию. Мы сопоставляем данные итоговых протоколов с количеством фотографий от избирателей по конкретным избирательным участкам.Фальсификаций очень много.

Вскоре мы дадим детальный отчёт. А также опубликуем на карте конкретные избирательные участки, где людей обманули и где их выбор украли".

Справка: По официальной информации ЦИК Беларуси, на шестых президентских выборах за кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10.09% избирателей или 580 494 белоруса. Действующего президента страны Александра Лукашенко якобы поддержали 4 605 408 граждан это 80.08% избирателей, которые приняли участие в голосовании. Всего на этих выборах право голоса имели 6 844 932 гражданина Республики Беларусь,явка составила 84%.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Читайте также: "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенковиборыцензураТихановская
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: