Выборы в Беларуси: избиратели прислали интернет-платформа "Голос" 450 тысяч копий своих бюллетеней

Белорусы прислали интернет-платформа "Голос" 450 тысяч фото своих заполненных избирательных бюллетеней.

Источник: "Голос" в Facebook

Детали: По состоянию на 14:00 12 августа, интернет-платформе для честного подсчета результатов выборов, которую создали в объединенном штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихоновской, избиратели уже отправили 450 тысяч фото своих бюллетеней. Всего в инициативе участвуют 1 235 307 человек.

Дословно: "Более 120 тысяч сфотографированных бюллетеней пришло только за сегодняшнее утро. Когда стране вернули интернет.

Прямо сейчас команда платформы "Голос" вместе с инициативами "Честные люди" и "Зубр" обрабатывает информацию. Мы сопоставляем данные итоговых протоколов с количеством фотографий от избирателей по конкретным избирательным участкам.Фальсификаций очень много.

Вскоре мы дадим детальный отчёт. А также опубликуем на карте конкретные избирательные участки, где людей обманули и где их выбор украли".

Справка: По официальной информации ЦИК Беларуси, на шестых президентских выборах за кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10.09% избирателей или 580 494 белоруса. Действующего президента страны Александра Лукашенко якобы поддержали 4 605 408 граждан это 80.08% избирателей, которые приняли участие в голосовании. Всего на этих выборах право голоса имели 6 844 932 гражданина Республики Беларусь.

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Напомним:

После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб

Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.

Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

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