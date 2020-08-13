США допускають введення санкцій і припинення поставок нафти до Білорусі

В США ще не визначилися з тим, якою буде реакція Вашингтона на останні події у Білорусі, але зазначили, що "розглянуть всі варіанти".

Джерело: Державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Радіо Свобода

Пряма мова: "Нас неймовірно непокоїть ситуація з виборами, і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільнішими і чеснішими... Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися.

На запитання про те, чи розглядають у Вашингтоні можливість санкцій проти офіційного Мінська, зокрема припинення постачання нафти зі США, держсекретар відповів: "Я певен, що ми розглянемо всі варіанти. І тут важливо позначити критерії. Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити – і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку, – на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо постачань – це ще тільки належить визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми маємо поспостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому".

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Нагадаємо:

Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.

Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.

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