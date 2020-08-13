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США допускают введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь

Четверг, 13 августа 2020, 05:38
США допускают введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь
Фото: Nicholas Kamm

В США еще не определились с тем, какой будет реакция Вашингтона на последние события в Беларуси, но отметили, что "рассмотрят все варианты".

Источник: Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Радио Свобода

Прямая речь: "Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными ... Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как должны относиться.

На вопрос о том, рассматривают в Вашингтоне возможность санкций против официального Минска, в частности прекращение поставок нефти из США, госсекретарь ответил: "Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем".

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Напомним:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

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Темы: БеларусьСШАсанкциивиборыцензура
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