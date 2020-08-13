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Степанов попередив, що вимагатиме дотримання карантину по "зонах"

Четвер, 13 серпня 2020, 10:29
Степанов попередив, що вимагатиме дотримання карантину по зонах

Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 серпня знову поділить регіони України на зони епідемічної безпеки – і міністр охорони здоров’я вимагатиме дотримання відповідних карантинних обмежень.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у Вінниці

Пряма мова: "Сьогодні в нас буде проведена комісія ТЕБ та НС, яка встановить різні рівні епідеміологічної небезпеки на території країни.

Вчора за пропозицією Міністерства охорони здоров’я уряд підтримав зміни до постанови, яка регламентує карантинні обмеження на території України. Ці зміни було ведено для більшої зручності сприймання наших обмежень і ознак встановлення карантину, по-перше. По-друге, вони були прийняті у зв’язку з різким зростанням хворих на коронавірусну хворобу.  

Ми дуже швидко перейшли від кількості хворих до тисячі на добу – і зараз уже півтори тисячі. Нам треба терміново приймати рішення, що ми сьогодні і будемо робити.

Окрім встановлення рівнів небезпеки, які достатньо чітко регламентовані і будуть відображати виключно епідситуацію в кожному регіоні, місті або районі, – я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території регіону, міста або району.

Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах. Ви бачите це по цифрах кожного дня. Львівська область вже 5 днів поспіль перевищує поріг 50% щодо зайнятих ліжкомісць, відведених під хворих на COVID-19. Ви бачите, яка ситуація в Харківській області (за останню добу рекордні 209 нових випадків – ред.).

Тому ми повинні дуже швидко прийняти рішення і, головне, дотримуватися тих правил, які встановлено".

Деталі: Напередодні в уряді вирішили об’єднати 2 показники щодо карантинних зон і визначати їх за трьома критеріями: заповненість ліжок, рівень тестувань і кількість нових хворих на 100 000 населення за 14 днів.

Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
  • 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
  • Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
  • 7 серпня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій планово переглянула поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки COVID-19 і виключила Луцьк і Тернопіль із "червоної зони".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
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