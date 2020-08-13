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Степанов предупредил, что будет требовать соблюдения карантина по "зонам"

Четверг, 13 августа 2020, 10:29

Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 13 августа снова разделит регионы Украины на зоны эпидемической безопасности – и министр здравоохранения будет требовать соблюдения соответствующих карантинных ограничений.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Виннице

Прямая речь: "Сегодня у нас будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС, которая установит разные уровни эпидемиологической опасности на территории страны.

Вчера по предложению Министерства здравоохранения правительство поддержало изменения в постановление, регламентирующее карантин на территории Украины. Эти изменения были введены для большего удобства восприятия наших ограничений и признаков установления карантина, во-первых. Во-вторых, они были приняты в связи с резким ростом больных коронавирусной болезни.

Мы очень быстро перешли от количества больных до тысячи в сутки – и сейчас уже полторы тысячи. Нам надо срочно принимать решение, что мы сегодня и будем делать.

Кроме установления уровней опасности, которые достаточно четко регламентированы и будут отражать исключительно эпидситуацию в каждом регионе, городе или районе, – я буду настаивать на четком соблюдении всех правил, которые будут установлены на территории региона, города или района.

Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах. Вы видите это по цифрам каждый день. Львовская область уже 5 дней подряд превышает порог 50% относительно занятых койкомест, отведенных под больных COVID-19. Вы видите, какая ситуация в Харьковской области (за последние сутки рекордные 209 новых случаев – ред.).

Поэтому мы должны очень быстро принять решение и, главное, придерживаться тех правил, которые установлены"

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав


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