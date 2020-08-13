Белорусские силовики увольняются в знак протеста – не без проблем

Несколько представителей силовых структур Беларуси заявили об увольнении после жесткого разгона акции протеста, Иван Колос перестал выходить на связь, а задержанный Егор Емельянов уже оправдан.

Источник: "Meduza" со ссылкой на беларусские СМИ

Детали: 11 августа, через два дня после начала демонстраций в Беларуси, сотрудник Департамента охраны МВД, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов опубликовал в инстаграме фото своих погон и служебного удостоверения со словами: "17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…". Его пост собрал почти 400 тысяч лайков.

13 августа его жена Марина Емельянова рассказала ресурсам "Наша Ніва" и Tut.by, что после поста в инстаграме Емельянова задержали. На него составили протокол о нарушении порядка организации митингов (ст. 23.34 КоАП РБ).

Марина Емельянова подтвердила, что муж решил уйти со службы, чтобы не участвовать в разгоне акций протеста, хотя из-за разрыва контракта должен вернуть государству 5 тысяч белорусских рублей.

При этом в Департаменте охраны сказали, что Емельянов уволен за прогул.

Суд над Емельяновым прошел 13 августа. Его жена сообщила "Русской службе Би-би-си", что судья оправдал ее мужа, его отпустили на свободу – семья ждет его дома.

Также 11 августа об увольнении в инстаграме рассказал кинолог новополоцкого Департамента охраны МВД Виктор Шаркович.

А по информации Tut.by, после массовых задержаний и избиений протестующих в Бресте рапорты об увольнении подали четыре сотрудника одного из районных ОВД.

13 августа в белорусских оппозиционных телеграм-каналах появились видеообращения, на которых бывшие спецназовцы выбрасывают в мусорные баки форму и знаки различия, протестуя против разгона мирных демонстраций.

View this post on Instagram #вч3214💪👊 #вч3214💪💣 #спецназ #беларусь🇧🇾 #беларусь2020 #belarus2020 A post shared by Artsiom Belinovich (@artembelinovich) on Aug 12, 2020 at 10:53am PDT

А телеграм-канал Nexta опубликовал видеообращение человека, который представился участковым инспектором милиции Иваном Колосом. Он призвал коллег не применять насилие к протестующим и заявил, что не будет выполнять "преступные приказы".

Колос рассказал Tut.by, что после публикации обращения к нему "приходили под предлогом забрать удостоверение и жетон", он сбросил все с балкона.

Позднее Колос перестал выходить на связь, пишет Tut.by.

Предыстория:

В Беларуси после выборов президента 9 августа 5-е сутки продолжаются акции протеста, которые сопровождались столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.

Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.

После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.

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