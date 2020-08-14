Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка і суддів ОАСК
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Facebook-сторінка Вовка
Деталі: За словами джерела, подання до ВРП Венедіктова підписала 14 серпня.
Крім того, у понеділок у генпрокурорі планують направляти клопотання про дозвіл на затримання і взяття під варту Вовка та інших суддів ОАСК на підписання керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.
Сам Вовк у соцмережі повідомив, що "це дуже хороша новина".
Пряма мова Вовка: "Ми більш ніж будь-хто інший зацікавлені в тому, щоб НАБУ отримало можливість довести всі їх абсурдні звинувачення. Щоб вони не розповідали ЗМІ про те, що їм хтось заважає і що нас хтось "покриває".
У НАБУ дуже хотіли, щоб прокурор підписала подання - прокурор підписала. Це, насправді, ніяк не вплине на розслідування".
Що було раніше: ЗМІ повідомляли, що Венедіктова заблокувала розслідування стосовно ОАСКу, ліквідувавши групу прокурорів у справі.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.