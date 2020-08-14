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Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка і суддів ОАСК

П'ятниця, 14 серпня 2020, 22:38
Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка і суддів ОАСК

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.  

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Facebook-сторінка Вовка

Деталі: За словами джерела, подання до ВРП Венедіктова підписала 14 серпня.

При цьому генпрокурор не підписувала клопотання про дозвіл на затримання і взяття під варту Вовка та інших суддів ОАСК.

Сам Вовк у соцмережі повідомив, що "це дуже хороша новина".

Пряма мова Вовка: "Ми більш ніж будь-хто інший зацікавлені в тому, щоб НАБУ отримало можливість довести всі їх абсурдні звинувачення. Щоб вони не розповідали ЗМІ про те, що їм хтось заважає і що нас хтось "покриває".

У НАБУ дуже хотіли, щоб прокурор підписала подання - прокурор підписала. Це, насправді, ніяк не вплине на розслідування".

Що було раніше: 31 липня "Українська правда" повідомляла, що генпрокурорка Ірина Венедіктова тиждень не відповідала на прохання слідства ініціювати відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у створенні злочинної організації та захопленні влади.

ЗМІ повідомляли, що Венедіктова заблокувала розслідування стосовно ОАСКу, ліквідувавши групу прокурорів у справі.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда

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Теми: ОАСКПавло Вовк ВенедіктоваВРП
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