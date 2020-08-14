Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Facebook-страница Вовка

Детали: По словам источника, представление в ВСП Венедиктова подписала 14 августа.

При этом генпрокурор не подписывала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК.

Сам Волк в соцсети сообщил, что "это очень хорошая новость".

Прямая речь Вовка: "Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и нас кто-то "покрывает".

В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление - прокурор подписала. Это на самом деле никак не повлияет на расследование".

Что было раньше: 31 июля "Украинская правда" сообщала, что генпрокурорка Ирина Венедиктова неделю не отвечала на просьбы следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.

СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.

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