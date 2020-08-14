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Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК

Пятница, 14 августа 2020, 22:38
Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Facebook-страница Вовка

Детали: По словам источника, представление в ВСП Венедиктова подписала 14 августа.

При этом генпрокурор не подписывала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК.

Сам Волк в соцсети сообщил, что "это очень хорошая новость".

Прямая речь Вовка: "Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и нас кто-то "покрывает".

В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление - прокурор подписала. Это на самом деле никак не повлияет на расследование".

Что было раньше: 31 июля "Украинская правда" сообщала, что генпрокурорка Ирина Венедиктова неделю не отвечала на просьбы следствия инициировать отстранение судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в создании преступной организации и захвате власти.

СМИ сообщали, что Венедиктова заблокировала расследование в отношении ОАСК, ликвидировав группу прокуроров по делу.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда
Темы: ОАСКПавел Вовк ВенедиктоваВСП
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