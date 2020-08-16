Головні новини суботи і ночі: Путін пообіцяв режиму Лукашенка допомогу, м'яка заява МЗС України щодо РБ
Лукашенко обговорив із Путіним врегулювання "проблем" у Білорусі, МЗС України оприлюднив заяву про результати виборів в РБ — актуальні новини 15 серпня.
Про Білорусь
Олександр Лукашенко: Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".
Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.
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Про інші важливі новини
Стало відомо, що оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.
МВС Росії оголосило в розшук Степана Путило, засновника телеграм-каналу Nexta, що оперативно висвітлює протести у Білорусі.
Інформація про оголошення в розшук на ресурсі МВС Росії з'явилася після того, як Степана Путила оголосили в розшук на території Білорусі.