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Головні новини суботи і ночі: Путін пообіцяв режиму Лукашенка допомогу, м'яка заява МЗС України щодо РБ

Неділя, 16 серпня 2020, 08:00

Лукашенко обговорив із Путіним врегулювання "проблем" у Білорусі, МЗС України оприлюднив заяву про результати виборів в РБ — актуальні новини 15 серпня.

Про Білорусь

Олександр Лукашенко: Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

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Стало відомо, що оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.

МВС Росії оголосило в розшук Степана Путило, засновника телеграм-каналу Nexta, що оперативно висвітлює протести у Білорусі.

Інформація про оголошення в розшук на ресурсі МВС Росії з'явилася після того, як Степана Путила оголосили в розшук на території Білорусі.

Теми: Білорусь
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