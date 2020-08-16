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Главные новости субботы и ночи: Путин пообещал режиму Лукашенко помощь, мягкое заявление МИД Украины по РБ

Воскресенье, 16 августа 2020, 08:00

Лукашенко обсудил с Путиным урегулирование "проблем" в Беларуси, МИД Украины обнародовал заявление о результатах выборов в РБ — актуальные новости 15 августа.

О Беларуси

Александр Лукашенко: Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз.

Министерство иностранных дел обнародовало заявление о результатах выборов в Беларуси, призвав оппозицию к компромиссам и избежав заявлений о непризнании результатов голосования.

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О других важных новостях

Стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

МВД России объявило в розыск Степана Путило, основателя телеграмм-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси.

Информация об объявлении в розыск на ресурсе МВД России появилась после того, как Степана Путило объявили в розыск на территории Беларуси.

Темы: Беларусь
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