Вовк заявив, що прийшов на допит в НАБУ, а там нікого
Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вранці 17 серпня прийшов на допит в Національне антикорупційне бюро, але там його не чекали.
Джерело: пост Вовка в Facebook
Пряма мова: "НАБУ – це наш Мідас тільки навпаки. Воно перетворює на цирк усе, до чого торкається. Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно начебто оголошували мене "в розшук".
Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, проте не застав в НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу".
Деталі: За словами Вовка, слідчого на місці не виявилося, а спроби адвокатів додзвонитися до нього не увінчалися успіхом, тому що слідчий не брав слухавку.
Вовк додав, що вони прочекали в НАБУ 40 хвилин і пішли.
За словами глави ОАСК, "НАБУ не збирається розслідувати справу", оскільки йому "потрібен тільки піар і нічого більше".
Що було раніше: 14 серпня джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.