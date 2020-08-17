Вовк заявив, що прийшов на допит в НАБУ, а там нікого

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вранці 17 серпня прийшов на допит в Національне антикорупційне бюро, але там його не чекали.

Джерело: пост Вовка в Facebook

Пряма мова: "НАБУ – це наш Мідас тільки навпаки. Воно перетворює на цирк усе, до чого торкається. Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно начебто оголошували мене "в розшук".

Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, проте не застав в НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу".

Деталі: За словами Вовка, слідчого на місці не виявилося, а спроби адвокатів додзвонитися до нього не увінчалися успіхом, тому що слідчий не брав слухавку.

Вовк додав, що вони прочекали в НАБУ 40 хвилин і пішли.

За словами глави ОАСК, "НАБУ не збирається розслідувати справу", оскільки йому "потрібен тільки піар і нічого більше".

Що було раніше: 14 серпня джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

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