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Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, а там никого

Понедельник, 17 августа 2020, 11:57
Фото gordonua.com

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что утром 17 августа пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но там его не ждали.

Источник: пост Вовка в Facebook   

Прямая речь: "НАБУ – это наш Мидас только наоборот. Оно превращает в цирк все, к чему прикасается. Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня "в розыск".

Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода".

Детали: По словам Вовка, следователя на месте не оказалось, а попытки адвокатов дозвониться до него не увенчались успехом, тому что следователь не брал трубку.

Вовк добавил, что они прождали в НАБУ 40 минут и ушли.

По словам главы ОАСК, "НАБУ не собирается расследовать дело", поскольку ему "нужен только пиар и ничего больше".

Что было раньше: 14 августа источники УП в правоохранительных органах сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

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Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк НАБУОкружной админсуддопрос


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