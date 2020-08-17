Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, а там никого
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что утром 17 августа пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но там его не ждали.
Источник: пост Вовка в Facebook
Прямая речь: "НАБУ – это наш Мидас только наоборот. Оно превращает в цирк все, к чему прикасается. Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня "в розыск".
Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода".
Детали: По словам Вовка, следователя на месте не оказалось, а попытки адвокатов дозвониться до него не увенчались успехом, тому что следователь не брал трубку.
Вовк добавил, что они прождали в НАБУ 40 минут и ушли.
По словам главы ОАСК, "НАБУ не собирается расследовать дело", поскольку ему "нужен только пиар и ничего больше".
Что было раньше: 14 августа источники УП в правоохранительных органах сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.
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Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.