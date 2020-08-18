Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після розгону протестів Лукашенко нагородив сотні силовиків

Вівторок, 18 серпня 2020, 11:13
Після розгону протестів Лукашенко нагородив сотні силовиків

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, після розгону людей, які мітингували проти нього, видав указ про нагородження співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: указ №305 від 13 серпня, опублікований 18 серпня на pravo.by; Белсат, білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Указ Лукашенко підписав 13 серпня, на четвертий день після виборів президента і початку масових акцій за демократичний вибір Білорусі.

Документ передбачає нагородження міліціонерів "За зразкове виконання службових обов'язків".

У списку понад 650 імен.

Указ на 25 сторінках перераховує правоохоронців із різними функціями: від викладачів Академії Міністерства внутрішніх справ та слідчих до водіїв автозаків та бійців АМАП (загону міліції особливого призначення).

Олександр Лукашенко нагородив заступника командувача внутрішніх військ полковника Хазалбека Атабекова медаллю за бездоганну службу І ступеня. Внутрішні війська разом з АМАП брали участь у жорстокому розгоні демонстрантів 9-12 серпня.

Серед нагороджених – троє водіїв автозаків та 9 співробітників слідчих ізоляторів по всій Білорусі. Але вони – працівники районних слідчих ізоляторів, наглядачів з Акрестіна серед них немає.

Також нагороджено 8 працівників загону спеціального призначення (АМАП) із Мінська та інших міст Білорусі.

Передісторія:

  • З 9 серпня в Білорусі проходять масові акції протестів, по всій країні було затримано понад 6700 осіб. Місце перебування десятків людей невідоме досі. Кількасот людей відпустили.
  • Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік заявив, що під час післявиборчих акцій у Білорусі загинули двоє людей, понад 150 осіб постраждали. За даними правозахисників, загинули 5 осіб, але влада Білорусі це заперечує.
  • Головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви під тиском влади, спершу вона визнала свою слабкість як жінка, але потім знову закликала до мітингів і заявила про готовність стати національним лідером.
  • Лукашенко на перевибори не згоден і шукає підтримки у президента Росії – як колись зробив четвертий президент України Віктор Янукович, який потім втік до РФ.
  • Держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі. Голови МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: