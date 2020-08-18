Після розгону протестів Лукашенко нагородив сотні силовиків

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, після розгону людей, які мітингували проти нього, видав указ про нагородження співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: указ №305 від 13 серпня, опублікований 18 серпня на pravo.by; Белсат, білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Указ Лукашенко підписав 13 серпня, на четвертий день після виборів президента і початку масових акцій за демократичний вибір Білорусі.

Документ передбачає нагородження міліціонерів "За зразкове виконання службових обов'язків".

У списку понад 650 імен.

Указ на 25 сторінках перераховує правоохоронців із різними функціями: від викладачів Академії Міністерства внутрішніх справ та слідчих до водіїв автозаків та бійців АМАП (загону міліції особливого призначення).

Олександр Лукашенко нагородив заступника командувача внутрішніх військ полковника Хазалбека Атабекова медаллю за бездоганну службу І ступеня. Внутрішні війська разом з АМАП брали участь у жорстокому розгоні демонстрантів 9-12 серпня.

Серед нагороджених – троє водіїв автозаків та 9 співробітників слідчих ізоляторів по всій Білорусі. Але вони – працівники районних слідчих ізоляторів, наглядачів з Акрестіна серед них немає.

Також нагороджено 8 працівників загону спеціального призначення (АМАП) із Мінська та інших міст Білорусі.

Передісторія:

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