Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

После разгона протестов Лукашенко наградил сотни милиционеров

Вторник, 18 августа 2020, 11:13

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, после разгона митингующих против него издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.

Источник: указ №305 от 13 августа, опубликованный 18 августа на pravo.by; Белсат

Детали: Указ Лукашенко подписал 13 августа, на четвертый день после выборов и начала массовых акций за демократический выбор Беларуси.

Документ предусматривает награждение милиционеров "За образцовое исполнение служебных обязанностей".

В списке более 650 имен.

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протестов, по всей стране были задержаны более 6700 человек. Место пребывания десятков человек неизвестно до сих пор. Несколько сотен людей отпустили.
  • Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время послевыборных акций в Беларуси погибли два человека, более 150 человек – пострадали. По данным правозащитников, погибли 5 человек, но власти Беларуси это отрицают.
  • Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановська выехала в Литву под давлением властей, сначала она признала свою слабость как женщина, но потом снова призвала к митингам и заявила о готовности стать национальным лидером.
  • Лукашенко на перевыборы не согласен и ищет поддержки у президента России – как когда-то сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович, который затем сбежал в РФ.
  • Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси. Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Темы: БеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

ФотоВ белорусском городе государственное ТВ транслировало протесты

"Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Все новости...
Беларусь
Оппозиция Беларуси считает обещания Лукашенко уловкой
Подал в отставку посол Беларуси, который публично поддержал протесты
Ситуация напоминает Украину 2014 года – эксперт о российских колоннах к Беларуси
Последние новости
11:40
Шкарлет не оставляет идеи увеличить вес школьного аттестата при поступлении в вуз
11:31
Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина
11:25
Оппозиция Беларуси считает обещания Лукашенко уловкой
11:25
Штепа рекламирует себя на русском как кандидата в мэры Славянска – ОПОРА
11:24
Курс валют на 18 августа: курс, "черный" и наличный рынки
11:13
После разгона протестов Лукашенко наградил сотни милиционеров
11:00
Из-за остановки экспорта сладостей в Турцию Украина может потерять $15 миллионов в год
10:46
В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки
10:38
В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее
10:34
Обязательно ли делать ребенку прививки для посещения школы - МОЗ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!