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После разгона протестов Лукашенко наградил сотни силовиков

Вторник, 18 августа 2020, 11:13
После разгона протестов Лукашенко наградил сотни силовиков

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, после разгона митингующих против него издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.

Источник: указ №305 от 13 августа, опубликованный 18 августа на pravo.by; Белсат, беларусское "Радио Свобода"

Детали: Указ Лукашенко подписал 13 августа, на четвертый день после выборов и начала массовых акций за демократический выбор Беларуси.

Документ предусматривает награждение милиционеров "За образцовое исполнение служебных обязанностей".

В списке более 650 имен.

Указ на 25 страницах перечисляет правоохранителей с различными функциями: от преподавателей Академии Министерства внутренних дел и следователей до водителей автозаков и бойцов АМАП (отряда милиции особого назначения).

Александр Лукашенко наградил заместителя командующего внутренних войск полковника Хазалбека Атабекова медалью за безупречную службу I степени. Внутренние войска вместе с АМАП (ОМОН) участвовали в жестоком разгоне демонстрантов 9-12 августа.

Среди награжденных – трое водителей автозаков и 9 сотрудников следственных изоляторов по всей Беларуси. Но они – работники районных следственных изоляторов, надзирателей с Акрестина среди них нет.

Также награждены 8 работников отряда специального назначения (АМАП) из Минска и других городов Беларуси.

Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протестов, по всей стране были задержаны более 6700 человек. Место пребывания десятков человек неизвестно до сих пор. Несколько сотен людей отпустили.
  • Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время послевыборных акций в Беларуси погибли два человека, более 150 человек – пострадали. По данным правозащитников, погибли 5 человек, но власти Беларуси это отрицают.
  • Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановська выехала в Литву под давлением властей, сначала она признала свою слабость как женщина, но потом снова призвала к митингам и заявила о готовности стать национальным лидером.
  • Лукашенко на перевыборы не согласен и ищет поддержки у президента России – как когда-то сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович, который затем сбежал в РФ.
  • Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси. Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

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Темы: БеларусьЛукашенко
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