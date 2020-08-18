После разгона протестов Лукашенко наградил сотни милиционеров
Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, после разгона митингующих против него издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.
Источник: указ №305 от 13 августа, опубликованный 18 августа на pravo.by; Белсат
Детали: Указ Лукашенко подписал 13 августа, на четвертый день после выборов и начала массовых акций за демократический выбор Беларуси.
Документ предусматривает награждение милиционеров "За образцовое исполнение служебных обязанностей".
В списке более 650 имен.
Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протестов, по всей стране были задержаны более 6700 человек. Место пребывания десятков человек неизвестно до сих пор. Несколько сотен людей отпустили.
- Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время послевыборных акций в Беларуси погибли два человека, более 150 человек – пострадали. По данным правозащитников, погибли 5 человек, но власти Беларуси это отрицают.
- Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановська выехала в Литву под давлением властей, сначала она признала свою слабость как женщина, но потом снова призвала к митингам и заявила о готовности стать национальным лидером.
- Лукашенко на перевыборы не согласен и ищет поддержки у президента России – как когда-то сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович, который затем сбежал в РФ.
- Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси. Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.
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