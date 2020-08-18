Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, после разгона митингующих против него издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.

Источник: указ №305 от 13 августа, опубликованный 18 августа на pravo.by; Белсат

Детали: Указ Лукашенко подписал 13 августа, на четвертый день после выборов и начала массовых акций за демократический выбор Беларуси.

Документ предусматривает награждение милиционеров "За образцовое исполнение служебных обязанностей".

В списке более 650 имен.

Предыстория:

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