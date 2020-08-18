Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, после разгона митингующих против него издал указ о награждении сотрудников Министерства внутренних дел.

Источник: указ №305 от 13 августа, опубликованный 18 августа на pravo.by; Белсат, беларусское "Радио Свобода"

Детали: Указ Лукашенко подписал 13 августа, на четвертый день после выборов и начала массовых акций за демократический выбор Беларуси.

Документ предусматривает награждение милиционеров "За образцовое исполнение служебных обязанностей".

В списке более 650 имен.

Указ на 25 страницах перечисляет правоохранителей с различными функциями: от преподавателей Академии Министерства внутренних дел и следователей до водителей автозаков и бойцов АМАП (отряда милиции особого назначения).

Александр Лукашенко наградил заместителя командующего внутренних войск полковника Хазалбека Атабекова медалью за безупречную службу I степени. Внутренние войска вместе с АМАП (ОМОН) участвовали в жестоком разгоне демонстрантов 9-12 августа.

Среди награжденных – трое водителей автозаков и 9 сотрудников следственных изоляторов по всей Беларуси. Но они – работники районных следственных изоляторов, надзирателей с Акрестина среди них нет.

Также награждены 8 работников отряда специального назначения (АМАП) из Минска и других городов Беларуси.

Предыстория:

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