У Тихановської просять білорусів вимагати заяв місцевої влади про відставку Лукашенка

Довірена особа білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ольга Ковалькова закликає білорусів проводити мирні акції з вимогою заяв місцевих органів влади про невизнання офіційних результатів виборів.

Джерело: звернення Ковалькової до жителів міст Білорусі, колективів підприємств, організацій і установ, опубліковане на її сторінці в Facebook

Деталі: Довірена особа Тихановської просить жителів білоруських міст створювати у своєму місті страйкові комітети на підприємствах, в установах і організаціях, а також скоординувати діяльність всіх страйкових комітетів у рамках єдиної страйкової ради міста.

Дослівно: "Під час мирних акцій на центральних площах міст вимагайте від керівництва місцевої адміністрації, виконкомів заяви про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка".

"Заяву місцевих адміністрацій і виконкомів про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка має бути розміщено на офіційних сайтах цих органів і в офіційних виданнях місцевої влади, а також направлено в президентську адміністрацію".

"У разі якщо протягом доби глави місцевих адміністрацій і виконкомів не приймуть таку заяву, терміново вимагайте відставки глав адміністрацій і виконкомів".

"У разі відставки глав адміністрацій і виконкомів, вимагайте від колегіального зборів адміністрацій і виконкомів прийняття офіційної заяви про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка".

Деталі: Ковалькова також просить білорусів терміново звернутися до голів місцевих рад з вимогою про скликання позачергових (протягом двох днів) сесій місцевої ради депутатів з порядком денним про відставку Лукашенка.

При проведенні зборів та інших заходів учасників просять запобігти спробам провокацій і силового протистояння з владою.

"Прохання до всіх страйкових комітетів, єдиних страйкових рад міст і районів зв'язуватися з Ольгою Ковальковою для координації діяльності та подальших кроків щодо забезпечення процесу передачі влади", - йдеться в повідомленні.

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