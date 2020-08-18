Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко

Вторник, 18 августа 2020, 16:28
У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко

Доверенное лицо белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции с требованием заявлений местных органов власти о непризнании официальных результатов выборов.

Источник: обращение Ковальковой к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений, опубликованное на ее странице в Facebook

Детали: Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.

Дословно: "Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

"Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию".

"В случае если в течении суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов".

"В случае отставки глав администраций и исполкомов, требуйте от коллегиального собрания администраций и исполкомов принятие официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

Детали: Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.

При проведении собраний и иных мероприятий участников просят пресекать попытки провокаций и силового противостояния с властями.

"Просьба ко всем забастовочным комитетам, единым забастовочным советам городов и районов связываться с Ольгой Ковальковой для координации деятельности и дальнейших шагов по обеспечению процесса передачи власти", - говорится в сообщении.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • В понедельник Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяБеларусьакциивиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Тихановская
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: