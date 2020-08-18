У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко
Доверенное лицо белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции с требованием заявлений местных органов власти о непризнании официальных результатов выборов.
Источник: обращение Ковальковой к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений, опубликованное на ее странице в Facebook
Детали: Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.
Дословно: "Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".
"Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию".
"В случае если в течении суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов".
"В случае отставки глав администраций и исполкомов, требуйте от коллегиального собрания администраций и исполкомов принятие официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".
Детали: Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.
При проведении собраний и иных мероприятий участников просят пресекать попытки провокаций и силового противостояния с властями.
"Просьба ко всем забастовочным комитетам, единым забастовочным советам городов и районов связываться с Ольгой Ковальковой для координации деятельности и дальнейших шагов по обеспечению процесса передачи власти", - говорится в сообщении.
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Предыстория:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
- В понедельник Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
- Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.