У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко

Доверенное лицо белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции с требованием заявлений местных органов власти о непризнании официальных результатов выборов.

Источник: обращение Ковальковой к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений, опубликованное на ее странице в Facebook

Детали: Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.

Дословно: "Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

"Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию".

"В случае если в течении суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов".

"В случае отставки глав администраций и исполкомов, требуйте от коллегиального собрания администраций и исполкомов принятие официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

Детали: Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.

При проведении собраний и иных мероприятий участников просят пресекать попытки провокаций и силового противостояния с властями.

"Просьба ко всем забастовочным комитетам, единым забастовочным советам городов и районов связываться с Ольгой Ковальковой для координации деятельности и дальнейших шагов по обеспечению процесса передачи власти", - говорится в сообщении.

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