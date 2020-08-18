Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко

Вторник, 18 августа 2020, 16:28

Доверенное лицо белорусского оппозиционера Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции с требованием заявлений местных органов власти о непризнании официальных результатов выборов.

Источник: обращение Ковальковой к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений, опубликованное на ее странице в Facebook

Детали: Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.

Дословно: "Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

"Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию".

"В случае если в течении суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов".

"В случае отставки глав администраций и исполкомов, требуйте от коллегиального собрания администраций и исполкомов принятие официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко".

Детали: Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.

При проведении собраний и иных мероприятий участников просят пресекать попытки провокаций и силового противостояния с властями.

"Просьба ко всем забастовочным комитетам, единым забастовочным советам городов и районов связываться с Ольгой Ковальковой для координации деятельности и дальнейших шагов по обеспечению процесса передачи власти", - говорится в сообщении.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • В понедельник Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьакциивиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

обновленоЗеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

Все новости...
Тихановская
Тихановская: Я готова действовать как национальный лидер
Штаб Тихановской: О перерасчете голосов не может быть и речи, мы видели как в котельных жгут бюллетени
Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записывала видео в ее кабинете
Последние новости
17:24
НАТО не представляет угрозы для Беларуси – генсек
17:18
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда
16:59
видеоПровели эксгумацию тел погибших в Славянске в 2014 году
16:34
Президент Евросовета заявил Путину, что кризис в Беларуси урегулирует только диалог
16:33
BofA о ВВП Украины: Ожидаемый в 2021 году рост на 6,5% повлечет выплаты по ВВП-варантам
16:28
У Тихановской просят белорусов требовать заявлений местной власти об отставке Лукашенко
16:25
Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности в Беларуси
16:10
Эксперты сравнили кредит Cargill для Кабмина с размещением облигаций госзайма
15:53
Раде предложат усилить ответственность избирателей за лживые данные
15:52
Минэкономики: На динамику инфляции будет влиять эмиссия гривни
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!