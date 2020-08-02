Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні

Неділя, 2 серпня 2020, 00:20
Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні
Фото: newvz.ru

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише документ, який би міг нашкодити Україні.

Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який нашкодить Україні. Ті ультрапатріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, уже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну позицію. 

Бо вони ж підписали, що спочатку вибори, а потім кордон, і що всі закони, які будуть прийматись Верховною Радою, погоджувати з "ДНР/ЛНР".

Що передувало: Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • 30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.

Українська правда
Теми: ТКГДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: