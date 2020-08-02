Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні
Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише документ, який би міг нашкодити Україні.
Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24"
Пряма мова: "Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який нашкодить Україні. Ті ультрапатріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, уже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну позицію.
Бо вони ж підписали, що спочатку вибори, а потім кордон, і що всі закони, які будуть прийматись Верховною Радою, погоджувати з "ДНР/ЛНР".
Що передувало: Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.
- 30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.