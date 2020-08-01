Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

Белорусские следователи заявили, что из 33 задержанных боевиков "Вагнера" 30 уже дали показания, но их объяснения непоследовательны и противоречивы.

Источник: руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов в эфире канала ОНТ

Прямая речь: "Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, 2 на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались".

Детали: Белорусские правоохранители сомневаются в том, что "вагнеровцы" говорят правду. У россиян действительно были на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако Агафонов отметил, что лететь туда они не намеревались, а приобретение билетов было лишь попыткой обеспечить себе алиби.

Напомним: Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

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