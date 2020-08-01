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Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

Суббота, 1 августа 2020, 21:27

Белорусские следователи заявили, что из 33 задержанных боевиков "Вагнера" 30 уже дали показания, но их объяснения непоследовательны и противоречивы.

Источник: руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов в эфире канала ОНТ

Прямая речь: "Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, 2 на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались".

Детали: Белорусские правоохранители сомневаются в том, что "вагнеровцы" говорят правду. У россиян действительно были на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако Агафонов отметил, что лететь туда они не намеревались, а приобретение билетов было лишь попыткой обеспечить себе алиби.

Напомним: Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Темы: РосcияБеларусь


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