Дружина Зеленського розповіла про боротьбу з коронавірусом: Досі почуваюся винною

Дружина президента Олена Зеленська закликала українців не недооцінювати підступну коронавірусну хворобу та розповіла про свій досвід боротьби з нею.

Джерело: Зеленська в соцмережах

Деталі: Хвороба й відновлення тривали понад місяць. За словами першої леді, звістка про захворювання стала для неї абсолютною несподіванкою, адже вона не мала жодних симптомів. Водночас уже за декілька днів після позитивного результату ПЛР-тесту, зявилася висока температура. Зеленська також підтвердила, що її син теж перехворів коронавірусом, але в набагато легшій формі.

Перша леді зазначає, що наразі має в організмі антитіла до вірусу, але продовжує носити маску в публічних місцях, згідно з карантнними правилами. Допоки антитіла є в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі.

Пряма мова: "На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень.

Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним".

Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно…

…наостанок. Будь ласка, бережіть себе! Не недооцінюйте цю хворобу! Я на власному прикладі відчула, який підступний цей вірус. Я – здорова людина, але все одно було нелегко. А скільки людей не витримали натиску інфекції…

Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка "подарували" мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю – не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися. Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх!".

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