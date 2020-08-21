Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Супруга президента Елена Зеленская призвала украинцев не недооценивать коварную коронавирусную болезни и рассказала о своем опыте борьбы с ней.

Источник: Зеленская в соцсетях

Детали: Болезнь и восстановление продолжались более месяца. По словам первой леди, известие о заболевании стало для нее полной неожиданностью, ведь она не имела никаких симптомов. В то же время уже через несколько дней после положительного результата ПЦР-теста, появилась высокая температура. Зеленская также подтвердила, что ее сын тоже переболел коронавирусом, но в гораздо более легкой форме.

Первая леди отмечает, что сейчас имеет в организме антитела к вирусу, но продолжает носить маску в общественных местах, согласно карантинным правилам. Пока антитела в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем.

Прямая речь: "К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (под 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких.

В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным".

Я поборола болезнь и имею антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно...

... напоследок. Пожалуйста, берегите себя! Не недооценивайте эту болезнь! Я на собственном примере почувствовала, как коварен этот вирус. Я - здоровый человек, но все равно было нелегко. А сколько людей не выдержали натиска инфекции...

Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень меня за переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех!".

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