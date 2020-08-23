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Головні новини суботи і ночі: Лукашенко каже, що привів армію в бойову готовність, Україна вибилась у лідери COVID-19

Неділя, 23 серпня 2020, 08:00

65-річний диктатор Олександр Лукашенко запевняє, що привів армію в повну бойову готовність, Україна опинилася на 3-му місці серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19 — актуальні новини 22 серпня.

Про Лукашенко 

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що вперше за 25 років йому довелося приводити основні частини Збройних Сил країни в повну бойову готовність.

Він поскаржився, що, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, йому доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки.

Про COVID-19

За минулу добу Україна опинилася на 3-му місці серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Росія (4921 зараження за минулу добу), Франція (3602), Україна (2328), Велокобританія (1288), Румунія (1189). У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 102 971 хворих на коронавірус, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

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Теми: Лукашенко
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