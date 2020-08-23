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Главные новости субботы и ночи: Лукашенко говорит, что привел армию в боевую готовность, Украина выбилась в лидеры COVID-19

Воскресенье, 23 августа 2020, 08:00

65-летний диктатор Александр Лукашенко уверяет, что привел армию в полную боевую готовность, Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19 — актуальные новости 22 августа.

О Лукашенко

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что впервые за 25 лет ему пришлось приводить основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

Он пожаловался, что, вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

О COVID-19

За минувшие сутки Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 102 971 больных коронавирус, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

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Темы: Лукашенко
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