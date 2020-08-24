На Банковій вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета
Частина учасників Маршу Незалежності прийшли під Офіс президента і вимагають звільнити всіх підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Кількасот мітигувальників зібралися на площі перед будівлею Офісу президента. Перед входом до неї учасники акції тримають банер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".
На акції багато державних прапорів, а також знамен із патріотичною символікою. Люди одягнені, переважно, у мілітарі-одяг, дехто – у вишиванках.
Після закінчення акції її учасники планують іти до Офісу генерального прокурора, де мають намір провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.
Що передувало: Раніше в понеділок від парку Шевченка до Майдану Незалежності пройшов Марш Незалежності, в якому брали участь ветерани АТО/ООС та громадські активісти.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.