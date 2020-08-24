На Банковій вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета

Частина учасників Маршу Незалежності прийшли під Офіс президента і вимагають звільнити всіх підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Кількасот мітигувальників зібралися на площі перед будівлею Офісу президента. Перед входом до неї учасники акції тримають банер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".

На акції багато державних прапорів, а також знамен із патріотичною символікою. Люди одягнені, переважно, у мілітарі-одяг, дехто – у вишиванках.

Після закінчення акції її учасники планують іти до Офісу генерального прокурора, де мають намір провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.

Що передувало: Раніше в понеділок від парку Шевченка до Майдану Незалежності пройшов Марш Незалежності, в якому брали участь ветерани АТО/ООС та громадські активісти.

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