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На Банковій вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета

Понеділок, 24 серпня 2020, 15:40
Укрінформ

Частина учасників Маршу Незалежності прийшли під Офіс президента і вимагають звільнити всіх підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Кількасот мітигувальників зібралися на площі перед будівлею Офісу президента. Перед входом до неї учасники акції тримають банер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".

На акції багато державних прапорів, а також знамен із патріотичною символікою. Люди одягнені, переважно, у мілітарі-одяг, дехто – у вишиванках. 

Після закінчення акції її учасники планують іти до Офісу генерального прокурора, де мають намір провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.

 
 

Що передувало: Раніше в понеділок від парку Шевченка до Майдану Незалежності пройшов Марш Незалежності, в якому брали участь ветерани АТО/ООС та громадські активісти. 

 

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Теми: Справа ШереметаОфіс президентаакції


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