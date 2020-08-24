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На Банковой требуют освободить подозреваемых по делу Шеремета

Понедельник, 24 августа 2020, 15:40
Укринформ

Часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента и требуют освободить всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ

 

Детали: Несколько митингующих собрались на площади перед зданием Офиса президента. Перед входом в нее участники акции держат баннер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".

На акции много государственных флагов, а также знамен с патриотической символикой. Люди одеты преимущественно в милитари-одежду, некоторые – в вышиванках.

После окончания акции ее участники планируют идти к Офису генерального прокурора, где намерены провести ночь накануне судебного заседания по делу Шеремета.

 
 

Что предшествовало: Ранее в понедельник от парка Шевченко до Майдана Независимости прошел Марш Независимости, в котором принимали участие ветераны АТО/ООС и общественные активисты.

 

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Темы: Дело ШереметаОфис президентаакции


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