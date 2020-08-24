Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковой требуют освободить подозреваемых по делу Шеремета

Понедельник, 24 августа 2020, 15:40
На Банковой требуют освободить подозреваемых по делу Шеремета
Укринформ

Часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента и требуют освободить всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ

 

Детали: Несколько митингующих собрались на площади перед зданием Офиса президента. Перед входом в нее участники акции держат баннер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".

На акции много государственных флагов, а также знамен с патриотической символикой. Люди одеты преимущественно в милитари-одежду, некоторые – в вышиванках.

После окончания акции ее участники планируют идти к Офису генерального прокурора, где намерены провести ночь накануне судебного заседания по делу Шеремета.

 
 

Что предшествовало: Ранее в понедельник от парка Шевченко до Майдана Независимости прошел Марш Независимости, в котором принимали участие ветераны АТО/ООС и общественные активисты.

 

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

"Я не разбираюсь на взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаОфис президентаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: