На Банковой требуют освободить подозреваемых по делу Шеремета

Часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента и требуют освободить всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Укринформ

Детали: Несколько митингующих собрались на площади перед зданием Офиса президента. Перед входом в нее участники акции держат баннер "Free Dr Kuzmenko, Free Dugar".

На акции много государственных флагов, а также знамен с патриотической символикой. Люди одеты преимущественно в милитари-одежду, некоторые – в вышиванках.

После окончания акции ее участники планируют идти к Офису генерального прокурора, где намерены провести ночь накануне судебного заседания по делу Шеремета.

Что предшествовало: Ранее в понедельник от парка Шевченко до Майдана Независимости прошел Марш Независимости, в котором принимали участие ветераны АТО/ООС и общественные активисты.

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