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Суддів ОАСК вберегли від ВАКСу: апеляцію про підслідність справи розгляне інший суд

Вівторок, 25 серпня 2020, 16:51
Суддів ОАСК вберегли від ВАКСу: апеляцію про підслідність справи розгляне інший суд

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на рішення суду першої інстанції про визначення підслідності у справі плівок суддів Окружного адмінсуду.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Судді Верховного суду Олександр Ємець (головуючий), Наталія Білик і Валентина Щепоткіна не передали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності у справі плівок ОАСКу".

Деталі: Верховний Суд мав вирішити у якому суді Київському апеляційному чи Вищому антикорупційному суді має розглядатися апеляція у справі суддів столичного Окружного адмінсуду.

Зокрема, раніше Печерський суд вирішив, що справу суддів ОАСКу треба забрати у НАБУ. Прокурор оскаржив це рішення в Антикорсуді.

Проте один із підозрюваних суддів Євгеній Аблов паралельно оскаржив це ж рішення в Апеляційному суді Києва, щоб, як пишуть у ЦПК, уникнути розгляду у ВАКС.

Після того Київська апеляція звернулася до Верховного Суду, аби той вирішив, де взагалі має розглядатися така справа.

У ЦПК відзначають, що було б правильно, якби Верховний Суд передав розгляд відповідної апеляції до ВАКС, де і розглядаються усі скарги і клопотання у справах НАБУ і САП.

Проте судді Верховного Суду вирішили, що розглядати апеляцію про підслідність справи має апеляція Києва.

Що було раніше: 14 серпня джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.  

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Теми: ОАСКПавло Вовк Антикорупційний суд
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