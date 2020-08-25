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Судей ОАСК уберегли от ВАКСа: апелляцию о подследственности дела рассмотрит другой суд

Вторник, 25 августа 2020, 16:51
Судей ОАСК уберегли от ВАКСа: апелляцию о подследственности дела рассмотрит другой суд

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции об определении подследственности по делу пленок судей Окружного админсуда.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Судьи Верховного суда Александр Емец (председатель), Наталья Билык и Валентина Щепоткина не передали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности по делу пленок ОАСК".

Детали: Верховный Суд должен был решить в каком суде - Киевском апелляционном или Высшем антикоррупционном суде должна рассматриваться апелляция по делу судей столичного Окружного админсуда.

В частности, ранее Печерский суд решил, что дело судей ОАСК надо забрать у НАБУ. Прокурор обжаловал это решение в Антикорсуде.

Однако один из подозреваемых судей Евгений Аблов параллельно обжаловал это же решение в Апелляционном суде Киева, чтобы, как пишут в ЦПК, избежать рассмотрения дела в ВАКС.

После этого Киевская апелляция обратилась в Верховный Суд, чтобы тот решил, где вообще должно рассматриваться такое дело.

В ЦПК отмечают, что было бы правильно, если бы Верховный Суд передал рассмотрение соответствующей апелляции в ВАКС, где и рассматриваются все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП.

Однако судьи Верховного Суда решили, что рассматривать апелляцию о подследственности дела должна апелляция Киева.

Что было раньше: 14 августа источники УП в правоохранительных органах сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОАСКПавел Вовк Антикоррупционный суд
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