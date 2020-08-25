Новини 25 серпня: продовження карантину, правила організації навчання
В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада, МОЗ оновило правила організації навчання — актуальні новини 25 серпня.
Про карантин
У зв’язку із зростанням кількості хворих на коронавірус в Україні Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.
Зокрема уряд може на 30 днів заборонити в’їзд іноземним громадянам з країн, які потрапляють до "червоного списку" України за ситуацією з коронавірусом.
За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.
Про організацію навчання
Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти:
— учні 1-4 класів можуть бути без масок;
— якщо хоч один учень захворів на коронавірус, весь клас повинен піти на самоізоляцію;
— вчителі у помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки під час викладання повинні використовувати захисні щитки, в жовтій або зеленій зоні — дотримуватися дистанції.
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