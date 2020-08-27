Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За месяц количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти вдвое

Четверг, 27 августа 2020, 09:45

С середины июля количество госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине выросло с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 августа

Прямая речь: "У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах. Сегодня утром 6 505 человек находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч".

Детали: За сутки 26 августа в Украине были госпитализированы 453 человека с коронавирусом.

Кроме того, установлен "печальный антирекорд" смертей – 49 летальных случаев, сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что из 1974 новых больных – 65 детей и 137 медицинских работника. Всего за время пандемии в Украине 7 504 ребенка и 10 842 медработника подхватили COVID-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019СтепановМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

фото, видеоВ Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле

Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ

фото, обновленоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит по мячу

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
коронавирус
Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных
Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ
Пандемия: COVID-19 диагностировали у более 24 миллионов человек
Последние новости
09:55
ФСБ заявляет, что задержала украинского шпиона в ракетных войсках РФ
09:45
За месяц количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти вдвое
09:44
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли э-браслет
09:25
В Украине ввели RAB-тарифы в сфере энергетики
09:10
Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор
08:55
Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных
08:28
Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ
08:00
Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ
07:03
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
06:21
Иран предоставит МАГАТЭ доступ к своим ядерным локациям
Все новости...