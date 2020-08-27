За месяц количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти вдвое

С середины июля количество госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине выросло с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 августа

Прямая речь: "У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах. Сегодня утром 6 505 человек находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч".

Детали: За сутки 26 августа в Украине были госпитализированы 453 человека с коронавирусом.

Кроме того, установлен "печальный антирекорд" смертей – 49 летальных случаев, сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что из 1974 новых больных – 65 детей и 137 медицинских работника. Всего за время пандемии в Украине 7 504 ребенка и 10 842 медработника подхватили COVID-19.

Напомним: За сутки 20 августа были госпитализированы 487 больных

До сих пор наибольшее количество выявленных больных за сутки было 21 августа – 2 328, а наибольшее количество летальных случаев было зарегистрировано за сутки 19 августа – 40 случаев.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения, по всей стране запретили проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

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